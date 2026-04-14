Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба ЗАЭС.Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы работают в нормальном режиме, добавили в пресс-службе.Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют, радиационный фон в норме.
08:50 14.04.2026 (обновлено: 08:51 14.04.2026)