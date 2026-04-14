Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба ЗАЭС. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T08:50
2026-04-14T08:51
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено

08:50 14.04.2026 (обновлено: 08:51 14.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществлялось за счет дизель-генераторов.
"Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", – говорится в сообщении.
Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. Все системы работают в нормальном режиме, добавили в пресс-службе.
Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют, радиационный фон в норме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ
МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области
 
11:00Названы условия назначения пенсии в 2026 году
10:50Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
10:35Заморозки в Крыму: где ударил мороз
10:26Рейд в Севастополе перекрыт
10:22Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
10:14Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
10:10На западе Крыма шесть сел остались без света
10:03Словения проведет референдум по выходу из НАТО
09:45В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота
09:40Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
09:18Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
09:09Крымский мост сейчас – ситуация с очередями на утро вторника
08:57Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
08:50Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
08:46Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
08:37Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
08:23Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
08:14В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
07:59Клещи атакуют крымчан
07:42Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
Лента новостейМолния