Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260414/v-vengrii-smenilas-vlast-chego-zhdat-ot-pravitelstva-madyara-1155190076.html
В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра
В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра
2026-04-14T11:33
2026-04-14T11:33
эксклюзивы риа новости крым
венгрия
политика
мнения
юрий светов
европа
россия
российская нефть
петер мадьяр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155190238_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bdfab5b4ce354563ea65d9f253192905.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 99% голосов оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получает 138 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получает 55 мест. Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь".Как отметил Светов, Петер Мадяр – достаточно прагматичный политик, он не будет претендовать на роль enfant terrible ("несносного ребенка" – ред.), которую в Евросоюзе играл Орбан. Эксперт обратил внимание на первые заявления лидера "Тисы" после выборов, сделанные в отношении России. В частности, Мадьяр заявил, что Будапешт будет в любом случае будет вести диалог с Москвой, и энергетическая зависимость Венгрии также сохранится.Эксперт подчеркнул, что новому венгерскому правительству нужно будет в первую очередь заниматься проблемами экономики страны, поэтому ему придется искать компромиссы как с ЕС, так и с Россией.Политолог также считает, что новое венгерское правительство снимет наложенное Орбаном вето на выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций в обмен на разблокировку нефтепровода "Дружба".Аналитик при этом напомнил слова Мадьяра о недопустимости ускоренного приема Украины в Евросоюз, а также о том, что новое правительство в Будапеште будет "провенгерским, а не проукраинским".
венгрия
европа
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155190238_461:356:2704:2038_1920x0_80_0_0_e49a6e9e49e3e9804ec3b18840674b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венгрия, политика, мнения, юрий светов, европа, россия, российская нефть, петер мадьяр
В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра

11:33 14.04.2026
 
© REUTERS Marton Monus — Петер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© REUTERS Marton Monus
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 99% голосов оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получает 138 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получает 55 мест. Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь".
Как отметил Светов, Петер Мадяр – достаточно прагматичный политик, он не будет претендовать на роль enfant terrible ("несносного ребенка" – ред.), которую в Евросоюзе играл Орбан. Эксперт обратил внимание на первые заявления лидера "Тисы" после выборов, сделанные в отношении России. В частности, Мадьяр заявил, что Будапешт будет в любом случае будет вести диалог с Москвой, и энергетическая зависимость Венгрии также сохранится.
"Дружить с Москвой он (Мадьяр – ред.) не собирается, но по-прежнему будет пользоваться возможностью получать российские нефть и газ. Он считает, что разрывать эти отношения не нужно, но искать другие источники энергоресурсов Венгрия будет, в частности, у США", – сказал политолог.
Эксперт подчеркнул, что новому венгерскому правительству нужно будет в первую очередь заниматься проблемами экономики страны, поэтому ему придется искать компромиссы как с ЕС, так и с Россией.
"Конечно, Мадьяр не будет агрессивно наскакивать на фон дер Ляйен и активно ругать евробюрократов. Его главная цель сейчас – получить те 20 миллиардов евро, которые были обещаны Будапешту из фонда ЕС, но были заморожены из-за того, что в Брюсселе посчитали реформу юридической системы Венгрии нарушением европейских правил. Мадьяр попытается урегулировать ситуацию, чтобы эти деньги получить", - полагает Светов.
Политолог также считает, что новое венгерское правительство снимет наложенное Орбаном вето на выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций в обмен на разблокировку нефтепровода "Дружба".
Аналитик при этом напомнил слова Мадьяра о недопустимости ускоренного приема Украины в Евросоюз, а также о том, что новое правительство в Будапеште будет "провенгерским, а не проукраинским".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымВенгрияПолитикаМненияЮрий СветовЕвропаРоссияРоссийская нефтьПетер Мадьяр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
