В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра
2026-04-14T11:33
Новые власти Венгрии вряд ли откажутся от нефти и газа из России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Будущее новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал политолог Юрий Светов.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам подсчета 99% голосов оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получает 138 мест в парламенте из 199, что дает ей конституционное большинство. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получает 55 мест. Орбан признал свое поражение, но заявил, что его партия "не намерена сдаваться". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала победу оппозиции как "возвращение Венгрии на европейский путь".
Как отметил Светов, Петер Мадяр – достаточно прагматичный политик, он не будет претендовать на роль enfant terrible ("несносного ребенка" – ред.), которую в Евросоюзе играл Орбан. Эксперт обратил внимание на первые заявления лидера "Тисы" после выборов, сделанные в отношении России. В частности, Мадьяр заявил, что Будапешт будет в любом случае будет вести диалог с Москвой, и энергетическая зависимость Венгрии также сохранится.
"Дружить с Москвой он (Мадьяр – ред.) не собирается, но по-прежнему будет пользоваться возможностью получать российские нефть и газ. Он считает, что разрывать эти отношения не нужно, но искать другие источники энергоресурсов Венгрия будет, в частности, у США", – сказал политолог.
Эксперт подчеркнул, что новому венгерскому правительству нужно будет в первую очередь заниматься проблемами экономики страны, поэтому ему придется искать компромиссы как с ЕС, так и с Россией.
"Конечно, Мадьяр не будет агрессивно наскакивать на фон дер Ляйен и активно ругать евробюрократов. Его главная цель сейчас – получить те 20 миллиардов евро, которые были обещаны Будапешту из фонда ЕС, но были заморожены из-за того, что в Брюсселе посчитали реформу юридической системы Венгрии нарушением европейских правил. Мадьяр попытается урегулировать ситуацию, чтобы эти деньги получить", - полагает Светов.
Политолог также считает, что новое венгерское правительство снимет наложенное Орбаном вето на выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро и принятие 20-го пакета антироссийских санкций в обмен на разблокировку нефтепровода "Дружба".
Аналитик при этом напомнил слова Мадьяра о недопустимости ускоренного приема Украины в Евросоюз, а также о том, что новое правительство в Будапеште будет "провенгерским, а не проукраинским".
