Рейтинг@Mail.ru
В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/v-turtsii-zafiksirovana-seriya-zemletryaseniy--chto-izvestno-1155203695.html
В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно
В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно
Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 3.8 балла зафиксирована в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T17:18
2026-04-14T17:18
землетрясение
турция
новости
в мире
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 3.8 балла зафиксирована в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясение с максимальной магнитудой произошло в западной части страны в 12.42 по всемирному времени или в 15.42 – по московскому. Очаг залегал на глубине 12 километров и находился в 42 километрах к востоку от Бандырма, с населением в 107 тысяч человек.Кроме того, в течение дня в разных частях страны фиксировали подземные толчки разной силы – от 0.8 до 3.2 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.8 апреля в Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.6. 7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. А до этого - недалеко от Новороссийска, его интенсивность составила 3.7.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиУ берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_709122829a8a7fad459ac01d8cd5c02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, турция, новости, в мире, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр
В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно

В Турции зафиксирована серия землетрясений с магнитудой до 3.8 – сейсмоцентр

17:18 14.04.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 3.8 балла зафиксирована в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, землетрясение с максимальной магнитудой произошло в западной части страны в 12.42 по всемирному времени или в 15.42 – по московскому. Очаг залегал на глубине 12 километров и находился в 42 километрах к востоку от Бандырма, с населением в 107 тысяч человек.
Кроме того, в течение дня в разных частях страны фиксировали подземные толчки разной силы – от 0.8 до 3.2 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
8 апреля в Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.6. 7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. А до этого - недалеко от Новороссийска, его интенсивность составила 3.7.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЗемлетрясениеТурцияНовостиВ миреСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
