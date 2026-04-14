В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно

Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 3.8 балла зафиксирована в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T17:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серия подземных толчков с максимальной магнитудой 3.8 балла зафиксирована в Турции во вторник. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, землетрясение с максимальной магнитудой произошло в западной части страны в 12.42 по всемирному времени или в 15.42 – по московскому. Очаг залегал на глубине 12 километров и находился в 42 километрах к востоку от Бандырма, с населением в 107 тысяч человек.Кроме того, в течение дня в разных частях страны фиксировали подземные толчки разной силы – от 0.8 до 3.2 баллов. О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.8 апреля в Каспийском море в 66 километрах от города Ленкорань в Азербайджане ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.6. 7 апреля сообщалось, что на юге Ирана во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,5. А до этого - недалеко от Новороссийска, его интенсивность составила 3.7.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиУ берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые

