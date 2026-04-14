https://crimea.ria.ru/20260414/v-simferopole-zhurnalistam-rasskazhut-ob-ii-tekhnologii-v-mediaindustrii-1155194215.html
В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
Очередной мастер-класс просветительского проекта SputnikPro состоится в Симферополе при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости Крым, 14.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194423_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_455953323c5b90d395df09d505a9a616.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194423_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d7ae2d696f3b95e4a8b7cc13883aac4c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Симферополе пройдет мастер-класс для журналистов об ИИ-технологии в медиаиндустрии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Очередной мастер-класс просветительского проекта SputnikPro состоится в Симферополе при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня".
Мастер-класс бильд-редактора дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломанта премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анны Маркеловой под названием "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" пройдет 17 апреля в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
На встрече слушатели узнают, как нейросети генерируют изображения для СМИ, как отличить такие иллюстрации от настоящих фотографий и какие существуют способы доработки сгенерированных картинок для профессионального использования.
Анна Маркелова – ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций. Эксперт активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По мнению Анны Маркеловой, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров, в частности, научного контента.
SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru
