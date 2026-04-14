В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии

Очередной мастер-класс просветительского проекта SputnikPro состоится в Симферополе при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня".

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Очередной мастер-класс просветительского проекта SputnikPro состоится в Симферополе при содействии международной медиагруппы "Россия сегодня".Мастер-класс бильд-редактора дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня", дипломанта премии RuCode в области искусственного интеллекта в номинации "Мастер генераций" Анны Маркеловой под названием "Алгоритмы вдохновения. Нейросети и будущее визуального контента" пройдет 17 апреля в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Анна Маркелова – ведущий эксперт в сфере применения генеративных и универсальных нейросетей для создания иллюстраций. Эксперт активно занимается популяризацией использования ИИ-технологий в медиаиндустрии и выступает с авторскими лекциями-практикумами в России и за рубежом. По мнению Анны Маркеловой, ИИ-иллюстрации повышают количество просмотров, в частности, научного контента.SputnikPro – международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.Аккредитация для входа на мероприятие обязательна, ее можно получить по номеру телефона (3652) 27-44-55 или по электронной почте crimea.press@ria.ru

