В Севастополе снизят налоги для бизнеса

2026-04-14T18:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе снизят налоговую нагрузку на бизнес. Как сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев, соответствующий закон в ближайшее время будет внесен в заксобрание.В частности, ставка на доход для предпринимателей в сферах социального обслуживания, здравоохранения снижается с 3% до 1%. Ставка "доходы минус расходы" сохраняются на уровне 2025 года – 5%. Для сферы ИТ ставка "доходы" снижается с 4% до 1%. Ставка "доходы минус расходы" снижается с 10% до 5%.Для бизнеса в сферах образования, культуры, спорта и сельского хозяйства предусматривается сохранение льготных ставок на уровне 2025 года в размере 3% и 5%. Для остальных видов экономической деятельности сохраняются ставки на уровне 2025 года 4% и 10%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 75% крымчан получают уведомления от налоговой в электронном видеПочему в Крыму предприниматели работают с УФНС через электронные сервисыКак повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка

