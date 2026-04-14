В Севастополе снизят налоги для бизнеса - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Севастополе снизят налоги для бизнеса
2026-04-14T18:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе снизят налоговую нагрузку на бизнес. Как сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев, соответствующий закон в ближайшее время будет внесен в заксобрание.
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, налоги, бизнес
18:56 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе снизят налоговую нагрузку на бизнес. Как сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев, соответствующий закон в ближайшее время будет внесен в заксобрание.

"Льготные налоги по упрощенной системе налогообложения мы ввели во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать бизнес, и потом решили их оставить. Сейчас снова снижаем ставки – бизнес в Севастополе этого очень ждал", – написал Развожаев в своем канале в Мах.

В частности, ставка на доход для предпринимателей в сферах социального обслуживания, здравоохранения снижается с 3% до 1%. Ставка "доходы минус расходы" сохраняются на уровне 2025 года – 5%. Для сферы ИТ ставка "доходы" снижается с 4% до 1%. Ставка "доходы минус расходы" снижается с 10% до 5%.
Для бизнеса в сферах образования, культуры, спорта и сельского хозяйства предусматривается сохранение льготных ставок на уровне 2025 года в размере 3% и 5%. Для остальных видов экономической деятельности сохраняются ставки на уровне 2025 года 4% и 10%.

"Новые ставки намного ниже федеральных. Если бы мы оставили федеральные ставки, налоговая нагрузка на бизнес бы существенно увеличилась. Принятые сегодня решения позволят поддержать малый и средний бизнес, но при этом не обрушить поступление налогов в наш бюджет", – пояснил губернатор.

