Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/v-sevastopole-rastet-zabolevaemost-orvi-1155184384.html
В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153674361_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5042eb424f693b235ac73be70fd39634.jpg
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153674361_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0df700c102beb50efe83fbdfc495c911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНовая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
Новая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Севастополе за минувшую неделю выросла на 8%, в Республике Крым – сохранилась на прежнем уровне. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"В городе Севастополе за прошедшую неделю заболелии респираторными инфекциями 1897 человек… Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 8,3%, но ниже уровня эпидемического порога на 33,3%", – говорится в сообщении.
В Республике Крым заболеваемость ОРВИ находится на уровне предыдущей недели. В период с 6 по 12 апреля в регионе заболели 6513 человек, заболеваемость находится ниже уровня эпидпорога на 13,2%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ОРВИГриппКрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
