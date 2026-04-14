В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе поменялся начальник управления туризма – им стала специалист с 14-летним опытом в сфере туризма, культуры и цифровых сервисов Анастасия Кравцова. Представил нового руководителя министерства губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании во вторник.
© Правительство Севастополя
"Развитие туризма и креативных индустрий должно в первую очередь повышать качество жизни севастопольцев. Это новые рабочие места, развитие городской среды, сервисов и инфраструктуры. Анастасия Кравцова с отличием окончила магистратуру МГИМО по направлению "Управление в индустрии туризма и гостеприимства", реализовала более 300 проектов, в том числе продвигала туристический бренд Москвы", – отметил губернатор.
По словам Михаила Развожаева в ближайшее время в правительстве создадут департамент туризма и креативных индустрий.
Ранее в правительстве Севастополя произошли кадровые перестановки – назначили новых руководителей департаментов и перераспределили функции между органами исполнительной власти и заместителями губернатора.
Читайте также на РИА Новости Крым: