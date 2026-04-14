Рейтинг@Mail.ru
В России усилены меры защиты критической информационной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/v-rossii-usileny-mery-zaschity-kriticheskoy-informatsionnoy-infrastruktury-1155192248.html
В России усилены меры защиты критической информационной инфраструктуры
вячеслав володин
новости
россия
государственная дума рф
закон и право
информация
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_0:321:2834:1915_1920x0_80_0_0_a74f706de35d3badc777bcc1af83dcee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. В России введены штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение пользования критической информационной инфраструктурой. Новые законы должны повысить защиту ключевых информационных систем, а также усилить безопасность их функционирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Теперь преступлением будет считаться неправомерный доступ к информационным системам, которые используются в ключевых секторах: энергетике, транспорте, здравоохранении и обороне.Кроме того, дополнена мера ответственности - устанавливаются штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.Закон также предусматривает уголовную ответственность - если неправомерный доступ к охраняемой информации или нарушение правил эксплуатации средств хранения повлекли уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.Ранее Вячеслав Володин сообщал, что некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133172731_155:240:2412:1932_1920x0_80_0_0_ad36daaa5fbcccb84d7f892bcfdc4826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:38 14.04.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. В России введены штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение пользования критической информационной инфраструктурой. Новые законы должны повысить защиту ключевых информационных систем, а также усилить безопасность их функционирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сбой в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов может повлиять на жизненно важные отрасли, стабильность экономики и безопасность государства, его граждан. Предлагаемые нормы повысят эффективность профилактических мероприятий на таких объектах, усилят безопасность их функционирования, а также дифференцируют ответственность в зависимости от тяжести последствий нарушения", — подчеркнул Володин.
Теперь преступлением будет считаться неправомерный доступ к информационным системам, которые используются в ключевых секторах: энергетике, транспорте, здравоохранении и обороне.
Кроме того, дополнена мера ответственности - устанавливаются штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Закон также предусматривает уголовную ответственность - если неправомерный доступ к охраняемой информации или нарушение правил эксплуатации средств хранения повлекли уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.
Ранее Вячеслав Володин сообщал, что некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
