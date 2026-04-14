В России усилены меры защиты критической информационной инфраструктуры

В России введены штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение пользования критической информационной инфраструктурой. Новые законы должны повысить защиту ключевых... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. В России введены штрафы до 500 тысяч рублей за нарушение пользования критической информационной инфраструктурой. Новые законы должны повысить защиту ключевых информационных систем, а также усилить безопасность их функционирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Теперь преступлением будет считаться неправомерный доступ к информационным системам, которые используются в ключевых секторах: энергетике, транспорте, здравоохранении и обороне.Кроме того, дополнена мера ответственности - устанавливаются штрафы для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч рублей.Закон также предусматривает уголовную ответственность - если неправомерный доступ к охраняемой информации или нарушение правил эксплуатации средств хранения повлекли уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.Ранее Вячеслав Володин сообщал, что некоммерческие организации в России теперь будут подтверждать свои страницы в социальных сетях через госуслуги. Это необходимо, чтобы остановить мошенников, которые крадут деньги россиян под видом легальных благотворительных фондов.

