В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году

В России препарат для лечения рака крови планируют зарегистрировать в 2026 году

13:14 14.04.2026 (обновлено: 13:16 14.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские ученые могут зарегистрировать первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондента РАН Елены Паровичниковой.
"Относительно "Утжефра", я надеюсь, что в этом году решение (по регистрации – ред.) будет принято, надеюсь положительное", – сказано в сообщении.
Пациенты будут получать отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака бесплатно.

"Сейчас, мы знаем, в программы госгарантий введен пункт, когда государство берет на себя обязательство финансировать каждый случай применения CAR-T-клеточного продукта. Для пациента это будет бесплатно", - сказала она.

Накануне сообщалось, что первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Отмечается, что после введения инъекции наблюдается хорошая переносимость.
Кроме того, в начале апреля стало известно, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с меланомой кожи, когда опухоль нельзя удалить или она дала метастазы, а также после хирургического лечения для предотвращения рецидива заболевания. Вакцину используют в комбинации с другими иммунными препаратами.
