В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
Российские ученые могут зарегистрировать первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T13:14
2026-04-14T13:14
2026-04-14T13:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские ученые могут зарегистрировать первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондента РАН Елены Паровичниковой.Пациенты будут получать отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака бесплатно.Накануне сообщалось, что первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Отмечается, что после введения инъекции наблюдается хорошая переносимость.Кроме того, в начале апреля стало известно, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с меланомой кожи, когда опухоль нельзя удалить или она дала метастазы, а также после хирургического лечения для предотвращения рецидива заболевания. Вакцину используют в комбинации с другими иммунными препаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России появится препарат для лечения хронической болиВ России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина от рака, новости, наука и технологии, онкология, россия
В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
В России препарат для лечения рака крови планируют зарегистрировать в 2026 году
13:14 14.04.2026 (обновлено: 13:16 14.04.2026)