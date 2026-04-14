В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
В России с начала года предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования. Об этом заявил председатель Национального... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T12:27
2026-04-14T12:27
национальный антитеррористический комитет (нак).
александр бортников
теракт
антитеррор
новости
россия
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В России с начала года предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.По его словам, украинские неонацисты широко применяют современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия.В целях вербовки молодых людей для совершения диверсионно-террористических актов противник также использует игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок, подчеркнул председатель НАК.Ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность. В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы, отметил он.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России удвоилось число терактов 21 случай нападения школьников предотвратили в России за два месяца Киев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАК
россия
национальный антитеррористический комитет (нак)., александр бортников, теракт, антитеррор, новости, россия, дети
В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования

Силовики предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования с начала года

12:27 14.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНациональный антитеррористический комитет
Национальный антитеррористический комитет - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В России с начала года предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.
"В социальных сетях и мессенджерах противник активизирует работу закрытых групп, связанных с террористическим движением "Колумбайн"*, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения. В этом году предотвращено 37 таких преступлений", – цитирует Бортникова РИА Новости.
По его словам, украинские неонацисты широко применяют современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия.
В целях вербовки молодых людей для совершения диверсионно-террористических актов противник также использует игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок, подчеркнул председатель НАК.
"В целях усиления защиты российского информационного пространства внесены необходимые изменения в законодательство, разработаны и внедрены в практическую деятельность современные системы автоматизированного поиска противоправного контента, что позволило в 2025 году заблокировать более 170 тысяч фото- и видеоматериалов террористического содержания", - добавил Бортников.
Ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность. В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы, отметил он.
* террористическая организация, запрещенная в России
Национальный антитеррористический комитет (НАК).Александр БортниковТерактАнтитеррорНовостиРоссиядети
 
