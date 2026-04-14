В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования

В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования - РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T12:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В России с начала года предотвращено на стадии подготовки 37 вооруженных нападений на объектах образования. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.По его словам, украинские неонацисты широко применяют современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия.В целях вербовки молодых людей для совершения диверсионно-террористических актов противник также использует игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок, подчеркнул председатель НАК.Ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника, развитии критического мышления и способности противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность. В этих целях нужно шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы, отметил он.* террористическая организация, запрещенная в России

