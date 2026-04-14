В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
Силовики пресекли противоправную деятельность специалиста одного из операторов связи в Мелитополе, причастной к нарушению тайны телефонных переговоров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T15:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Силовики пресекли противоправную деятельность специалиста одного из операторов связи в Мелитополе, причастной к нарушению тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, жительница Запорожской области в течение полугода незаконно подключалась к биллинговой системе оператора связи для просмотра детализаций телефонных соединений абонентов. В отношении сотрудницы компании возбуждено семь уголовных дел. Ей грозит наказание до четырех лет лишения свободы.
