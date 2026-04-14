https://crimea.ria.ru/20260414/v-melitopole-sotrudnitsa-operatora-svyazi-ustroila-proslushku-abonentov-1155199846.html

В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов

В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов - РИА Новости Крым, 14.04.2026

В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов

Силовики пресекли противоправную деятельность специалиста одного из операторов связи в Мелитополе, причастной к нарушению тайны телефонных переговоров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T15:52

2026-04-14T15:52

2026-04-14T15:52

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

мелитополь

запорожская область

связь

мобильная связь

новости

закон и право

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/09/1142483559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fd54015dacd3d0275c0a231bff3dd0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Силовики пресекли противоправную деятельность специалиста одного из операторов связи в Мелитополе, причастной к нарушению тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, жительница Запорожской области в течение полугода незаконно подключалась к биллинговой системе оператора связи для просмотра детализаций телефонных соединений абонентов. В отношении сотрудницы компании возбуждено семь уголовных дел. Ей грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мелитополь, запорожская область, связь, мобильная связь, новости, закон и право