В Крыму уволили двух начальников дорожных служб
12:08 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за некачественного ремонта дорог уволили начальников двух профильных служб в Алуште и Саках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Уже говорил об ужесточении наказания за некачественное проведение ремонтных работ и грейдирования дорог в муниципалитетах для руководителей местных ДРСУ, глав администраций и их заместителей. Так, руководством АО "Крымавтодор" принято решение об увольнении начальника и главного инженера филиала "Сакское ДРСУ" и начальника филиала "Алуштинское ДРСУ"", - написал Аксенов в своих соцсетях.
Глава Крыма в очередной раз напомнил о том, что необходимо повысить качество работ в дорожной сфере и о персональной ответственности за результат руководителей на местах.
"Все планы по ремонту и грейдированию дорог должны быть выполнены качественно и в поставленные сроки", - подчеркнул Аксенов.
