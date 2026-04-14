В Крыму уволили двух начальников дорожных служб

В Крыму из-за некачественного ремонта дорог уволили начальников двух профильных служб в Алуште и Саках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T12:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за некачественного ремонта дорог уволили начальников двух профильных служб в Алуште и Саках. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма в очередной раз напомнил о том, что необходимо повысить качество работ в дорожной сфере и о персональной ответственности за результат руководителей на местах."Все планы по ремонту и грейдированию дорог должны быть выполнены качественно и в поставленные сроки", - подчеркнул Аксенов.

