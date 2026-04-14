В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/v-krymu-otmechayut-den-osvobozhdeniya-bakhchisarayskogo-rayona-1155197692.html
бахчисарайский район
бахчисарай
память
великая отечественная война
история
дмитрий скобликов
крым в великой отечественной войне
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155198216_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_2a5c83f5d1c6d11ef077b4ed6138cdb9.jpg
https://crimea.ria.ru/20260408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
бахчисарайский район
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155198216_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_7384e808cdc3c6448cb87a596d87a3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, бахчисарай, память, великая отечественная война, история, дмитрий скобликов, крым в великой отечественной войне
В Крыму отмечают 82-ю годовщину освобождения Бахчисарайского района

16:07 14.04.2026
 
© Дмитрий СкобликовВ Крыму отмечают годовщину освобождения Бахчисарайского района
В Крыму отмечают годовщину освобождения Бахчисарайского района
© Дмитрий Скобликов
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 14 апреля 1944 года бойцы Красной армии полностью освободили Бахчисарай и Бахчисарайский район от немецко-фашистских захватчиков. В честь годовщины прошли церемонии возложения цветов к братским воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны, а также открыли весенний этап Вахты памяти поколений. Об этом на станице в ВК написал глава районной администрации Дмитрий Скобликов.
"Этот день навсегда вписан в историю нашего города как символ мужества, стойкости и непокорного духа его защитников. В апреле 1944 года части Красной армии при активном участии партизан и подпольщиков освободили Бахчисарай", – сказано в сообщении.
Цена этой Победы была высока, напомнил Скобликов. Тысячи жизней были отданы за свободу родного края, за мирное небо над головами крымчан. В честь годовщины прошли церемонии возложения цветов к братским воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны.
Возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость малой родины у Братской могилы советских воинов в поселке Сирень, братской могилы курсантов Военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ в селе Мостовое, мемориала "Чайка" в Бахчисарае.
Также почтили память освободителей у памятного знака в честь партизан- подпольщиков, сражавшихся на бахчисарайской земле в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, у Вечного огня на братском кладбище советских воинов, погибших в боях во время Великой Отечественной войны, добавил глава района.
Он подчеркнул, что сохранение исторической памяти – наш священный долг. Кроме того, юнармейский отряд МБОУ "Почтовская СОШ" открыл Вахту Памяти. Юнармейцы дали торжественную клятву с честью нести почетный караул, быть верными памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
В Керчи отмечают День освобождения города от фашистов
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 09:25
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
16:49Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
16:37МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
16:22На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
16:07В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района
15:52В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
15:37Рейд в Севастополе открыт
15:28Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
15:16Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
14:10В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
13:52В Крыму пожилой отец зарезал своего сына
13:45Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
13:30Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
13:14В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
13:03В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
12:56В Севастополе катера снова ходят через бухту
Лента новостейМолния