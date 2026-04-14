В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района

14 апреля 1944 года бойцы Красной армии полностью освободили Бахчисарай и Бахчисарайский район от немецко-фашистских захватчиков. В честь годовщины прошли... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 14 апреля 1944 года бойцы Красной армии полностью освободили Бахчисарай и Бахчисарайский район от немецко-фашистских захватчиков. В честь годовщины прошли церемонии возложения цветов к братским воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны, а также открыли весенний этап Вахты памяти поколений. Об этом на станице в ВК написал глава районной администрации Дмитрий Скобликов.Цена этой Победы была высока, напомнил Скобликов. Тысячи жизней были отданы за свободу родного края, за мирное небо над головами крымчан. В честь годовщины прошли церемонии возложения цветов к братским воинским захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны.Возложили цветы и почтили память воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость малой родины у Братской могилы советских воинов в поселке Сирень, братской могилы курсантов Военно-морского училища береговой обороны им. ЛКСМУ в селе Мостовое, мемориала "Чайка" в Бахчисарае.Также почтили память освободителей у памятного знака в честь партизан- подпольщиков, сражавшихся на бахчисарайской земле в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, у Вечного огня на братском кладбище советских воинов, погибших в боях во время Великой Отечественной войны, добавил глава района.Он подчеркнул, что сохранение исторической памяти – наш священный долг. Кроме того, юнармейский отряд МБОУ "Почтовская СОШ" открыл Вахту Памяти. Юнармейцы дали торжественную клятву с честью нести почетный караул, быть верными памяти тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

