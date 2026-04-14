В Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать
2026-04-14T06:28
06:28 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму к высокому курортному сезону планируют перебросить бригады врачей скорой медицинской помощи на курорты из тех районов, где нагрузка традиционно меньше. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи республиканского минздрава Лидия Прохасько.
Она отметила, что в Крыму зарегистрировано чуть более 1,9 миллиона жителей, и ежегодно в республику приезжает еще от 5 до 7 миллионов гостей, большая часть – летом.

"Существуют федеральные расчеты бригад скорой помощи, нормативы. Это одна бригада на 10 тысяч человек населения. Но, по факту, у нас на сегодняшний день работает 145 бригад скорой помощи круглосуточно", – рассказала Прохасько.

Таким образом, согласно нормативам, только на один миллион населения требуется 100 бригад, следовательно, в Крыму их не хватает даже не в пик сезона. Прохасько уточнила, что дефицит работников есть как среди медицинских сотрудников, так и среди водителей "скорых". Она пояснила, учитывая тяжелый характер работы и ответственность, нагрузку выдерживают не все.
"Нагрузка высокая, это правда. Но куда денешься? Надо работать, справляться... Все понимают свое предназначение, сложности работы, ответственность. Остаются те, кто выдерживает нагрузку, умеют быстро реагировать на ситуацию, принимать решения и отвечать за них", – сказала Прохасько.
Уменьшить нагрузку летом на бригады скорой помощи в курортных населенных пунктах намерены за счет привлечения сотрудников из других регионов по уже отработанной ранее программе, сказала Прохасько.
"В этом году мы уже готовимся к этой программе... Планируем перемещение бригад скорой помощи из тех регионов, районов, где нагрузка меньше традиционно. В основном это сельские районы. И перемещаться они будут в район Ялты – там очень высокая численность населения, и туристы приезжают отдыхать", – сказала внештатный сотрудник минздрава.
Помимо Ялты, самая высокая нагрузка в курортный сезон, по ее словам, ложится на медиков в Евпатории и Феодосии. А круглосуточно и весь год высокая нагрузка наблюдается в Симферополе, где помимо собственного населения, численностью более 360 тысяч, работают приезжие из соседних сел и городов, добавила Прохасько.
"Ну и миграция населения тоже дает о себе знать, нагрузка высокая", – отметила она.
По словам замдиректора по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защите населения - руководителя службы медицины катастроф аппарата управления Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Олега Люлько, трудности в работе объясняются и тем, что в Крыму в летний сезон проводится множество мероприятий. Сегодня это и футбольные матчи, и другие спортивные соревнования, и разного рода фестивали.

"И все это на наши плечи. Справляемся и выполняем. Конечно, со сложностями", – сказал он.

Прошлым летом и.о. директора Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак рассказывала, что во время пиковых нагрузок в курорты Крыма из других регионов республики перебрасывают медиков, и "они работают по 12 часов и меняются".
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году только с июня по август включительно в республику приезжало 3,775 млн туристов, что на 15% больше, чем за тот же период в 2024 году, причем больше всего гостей – свыше более 1,5 млн человек посетили Крым в последний месяц лета.
Глава парламента республики Владимир Константинов рассказал, что в 2026 году рост туристического потока в Крым, предварительно, составит около 20%.
