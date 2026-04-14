В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота

В Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.Ранее в Крыму задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

