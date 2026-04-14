В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.Ранее в Крыму задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизменеКоординировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужбДело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
В Крыму задержан агент СБУ за передачу данных об объектах Черноморского флота - ФСБ

09:45 14.04.2026 (обновлено: 10:12 14.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Крыму задержали жителя Ялты, передавшего сведения о Черноморском флоте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Житель Ялты, 1993 года рождения, инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ", - проинформировали силовики.
Возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее в Крыму задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту "Кавказ".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб
Дело о теракте возбуждено после удара ВСУ по школе в Запорожской области
 
11:00Названы условия назначения пенсии в 2026 году
10:50Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
10:35Заморозки в Крыму: где ударил мороз
10:26Рейд в Севастополе перекрыт
10:22Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
10:14Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
10:10На западе Крыма шесть сел остались без света
10:03Словения проведет референдум по выходу из НАТО
09:45В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота
09:40Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
09:18Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
09:09Крымский мост сейчас – ситуация с очередями на утро вторника
08:57Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
08:50Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
08:46Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
08:37Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
08:23Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
08:14В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
07:59Клещи атакуют крымчан
07:42Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
Лента новостейМолния