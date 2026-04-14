В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе - РИА Новости Крым, 14.04.2026

В Китае из кишечника 32-летнего мужчины извлекли ртутный градусник, который он проглотил 20 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету South... РИА Новости Крым, 14.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Китае из кишечника 32-летнего мужчины извлекли ртутный градусник, который он проглотил 20 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.По данным издания, мужчина обратился к медикам из-за сильных болей в животе. По его словам, термометр он проглотил случайно еще в детстве и сначала побоялся рассказать об этом родителям, а потом забыл о происшествии, поскольку не ощущал никаких симптомов. Спустя 20 лет медики успешно извлекли опасный предмет из его кишечника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасен разбитый градусникИстория с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворотКак изменилась температура тела человека за 200 лет

