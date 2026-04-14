В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе
В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе
2026-04-14T21:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Китае из кишечника 32-летнего мужчины извлекли ртутный градусник, который он проглотил 20 лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
"Он был шокирован, узнав, что ртутный термометр, который он проглотил 20 лет назад, все еще находился внутри него", – говорится в публикации.
По данным издания, мужчина обратился к медикам из-за сильных болей в животе. По его словам, термометр он проглотил случайно еще в детстве и сначала побоялся рассказать об этом родителям, а потом забыл о происшествии, поскольку не ощущал никаких симптомов. Спустя 20 лет медики успешно извлекли опасный предмет из его кишечника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем опасен разбитый градусник
История с отравлением пирожками с ртутью получила неожиданный поворот
Как изменилась температура тела человека за 200 лет
 
22:03"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
21:52В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе
21:37Украина заминировала границу с Приднестровьем
21:22Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье
21:07В Крыму авария обесточила Судак и Новый Свет
20:54Силы ПВО ликвидировали 11 дронов над Крымом и регионами России
20:28Как жильцы могут повлиять на рейтинг управляющих компаний в России
20:11Духовитые ребята: ополченец из Славянка рассказал о "Спарте" и "Мотороле"
19:51В Казани горит пороховой завод – произошло обрушение
19:31От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов
19:10Финскую фирму лишат субсидий за отправку детей в "Артек"
18:56В Севастополе снизят налоги для бизнеса
18:31Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей
18:16Лавров и Ван И обсудили войну США с Ираном и украинский кризис
17:55Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима
17:39Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе
17:29Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова
17:18В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно
17:07Экстренное предупреждение из-за грозового шторма объявили на Кубани
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
Лента новостейМолния