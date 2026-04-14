В Казани горит пороховой завод – произошло обрушение
Пожар вспыхнул на пороховом заводе в Казани во вторник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова, есть...
При пожаре на пороховом заводе в Казани произошло обрушение – власти
19:51 14.04.2026 (обновлено: 19:55 14.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на пороховом заводе в Казани во вторник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова, есть пострадавшие.
"В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина носит техногенный характер. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Экстренные службы прибыли на место инцидента для ликвидации его последствий. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
"Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", – информирует пресс-служба.
По предварительным данным, два человека пострадали, сообщили в Минздраве региона.
