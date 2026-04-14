В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Феодосии слышна стрельба
Во вторник во второй половине дня в Феодосии будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.04.2026
В Феодосии слышна стрельба

15:03 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Во вторник во второй половине дня в Феодосии будут проводиться учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 14 апреля, с 15.00 до 17.00 будет проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
В администрации просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
