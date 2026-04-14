В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег блокировала Венгрия. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.По словам представителя Еврокомиссии, работа в данном направлении продолжается. Проведение первого транша планируется во втором квартале этого года.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро. По ее словам, имелись определенные препятствия как в отношении 20-го пакета санкций, так и в отношении выделения кредита.Также ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявлял, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро

ЕС не подписал документы для кредита Киеву на 90 миллиардов – Еврокомиссия

14:39 14.04.2026 (обновлено: 14:40 14.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег блокировала Венгрия. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"На данном этапе нам предстоит принять еще три документа. Мы уже приняли стратегию финансирования Украины. Кроме того, нужно будет завершить работу над меморандумом о взаимопонимании, который будет лежать в основе макрофинансовой помощи, мы должны обновить соглашение по фонду Украины, который станет важным каналом, с помощью которого мы собираемся оказывать бюджетную поддержку Украине, и учитывая, что этот пакет основан на кредите, необходимо подготовить проект кредитного соглашения", – цитирует Уйвари РИА Новости.
По словам представителя Еврокомиссии, работа в данном направлении продолжается. Проведение первого транша планируется во втором квартале этого года.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро. По ее словам, имелись определенные препятствия как в отношении 20-го пакета санкций, так и в отношении выделения кредита.
Также ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявлял, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
