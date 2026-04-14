В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег блокировала Венгрия. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.По словам представителя Еврокомиссии, работа в данном направлении продолжается. Проведение первого транша планируется во втором квартале этого года.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро. По ее словам, имелись определенные препятствия как в отношении 20-го пакета санкций, так и в отношении выделения кредита.Также ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявлял, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит УкраинеЭто невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новостиДемонстрация "потужности": что прячет Зеленский за хамством Орбану
14:39 14.04.2026 (обновлено: 14:40 14.04.2026)
