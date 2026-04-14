В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро

Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T14:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег блокировала Венгрия. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.По словам представителя Еврокомиссии, работа в данном направлении продолжается. Проведение первого транша планируется во втором квартале этого года.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не может гарантировать Украине выделение обещанного кредита в 90 миллиардов евро. По ее словам, имелись определенные препятствия как в отношении 20-го пакета санкций, так и в отношении выделения кредита.Также ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявлял, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

новости, европейский союз (ес), еврокомиссия, кредит, украина