Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Срок пятипроцентного военного сбора на Украине продлен на три года после окончания конфликта. Соответствующий законопроект подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта украинского парламента.
"Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине", – сказано в сообщении.
7 апреля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял закон из пакета Международного валютного фонда (МВФ) о продлении действия пятипроцентного военного сбора на три года, напомнили в материале.
"Согласно данным на сайте Рады законопроект "возвращен с подписью" Зеленского во вторник", – уточнили в публикации.
С 2014 года все физические лица на Украине платили военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. С 30 ноября 2024 года в стране вступил в силу закон о повышении налогов – военный сбор повысился с 1,5% до 5% для всех граждан, кроме военных. За счет этого планировалось закрыть дыру в бюджете на военные расходы.
В начале апреля депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев на фоне скандала в Раде пообещал МВФ повысить налоги ради кредитов
Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботаж
 
11:00Названы условия назначения пенсии в 2026 году
10:50Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
10:35Заморозки в Крыму: где ударил мороз
10:26Рейд в Севастополе перекрыт
10:22Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
10:14Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
10:10На западе Крыма шесть сел остались без света
10:03Словения проведет референдум по выходу из НАТО
09:45В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота
09:40Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
09:18Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
09:09Крымский мост сейчас – ситуация с очередями на утро вторника
08:57Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
08:50Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
08:46Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
08:37Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
08:23Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
08:14В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
07:59Клещи атакуют крымчан
07:42Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
Лента новостейМолния