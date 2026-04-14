Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО

Срок пятипроцентного военного сбора на Украине продлен на три года после окончания конфликта. Соответствующий законопроект подписал глава киевского режима... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T10:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Срок пятипроцентного военного сбора на Украине продлен на три года после окончания конфликта. Соответствующий законопроект подписал глава киевского режима Владимир Зеленский, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сайта украинского парламента.7 апреля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что украинский парламент принял закон из пакета Международного валютного фонда (МВФ) о продлении действия пятипроцентного военного сбора на три года, напомнили в материале."Согласно данным на сайте Рады законопроект "возвращен с подписью" Зеленского во вторник", – уточнили в публикации.С 2014 года все физические лица на Украине платили военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. С 30 ноября 2024 года в стране вступил в силу закон о повышении налогов – военный сбор повысился с 1,5% до 5% для всех граждан, кроме военных. За счет этого планировалось закрыть дыру в бюджете на военные расходы.В начале апреля депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что денежных средств в государственном бюджете Украины на данный момент осталось на две недели, если за это время не будут приняты какие-то дополнительные меры.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

