https://crimea.ria.ru/20260414/ukraina-zaminirovala-granitsu-s-pridnestrovem-1155209798.html

Украина заминировала границу с Приднестровьем - РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T21:37

новости

украина

приднестровье

граница

минирование

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Украина произвела минирование границы с Приднестровьем и установила в приграничной зоне систему наблюдения. Об этом заявил украинский посол в Кишиневе Паун Роговей изданию Ziarul de Garda.По мнению украинского посла, эти меры "полезны" не только для Украины, но и для Молдовы.Заместитель руководителя офиса главы киевского режима полковник Павел Палиса ранее заявлял, что Россия якобы намерена создать буферную зону буквально в центре Украины – в Винницкой области, со стороны Приднестровья. По мнению политического и военного эксперта Алексея Самойлова, такие заявления необходимы нынешнему киевскому режиму, чтобы отвлечь простых украинцев от серьезных проблем, которые создают сами же украинские власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия адекватно отреагирует на провокации против Приднестровья – МИДКиев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявлениеСанду требует готовить силовой захват Приднестровья - СВР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

