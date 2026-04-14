Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
В Херсонской области во время пасхального перемирия от ударов ВСУ погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Херсонской области во время пасхального перемирия от ударов ВСУ погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Даже во время пасхального перемирия и сразу после киевский режим продолжил террор гражданского населения. Погибли два мирных жителя, три человека пострадали", - написал он в своих соцсетях.
Сальдо уточнил, что один мужчина 1956 года погиб в Алешках при детонации мины. Еще один скончался после того, как в Раденске Алешкинского муниципального округа автомобиль наехал на мину.
В Великой Лепетихе от удара беспилотника пострадали двое мужчин 1957 и 1959 года рождения. Один госпитализирован в Геническую ЦРБ, второй от госпитализации отказался.
В селе Тарасовка в результате сброса боеприпаса с беспилотника ранен сотрудник МЧС, он в больнице.
В результате обстрелов и ударов БПЛА повреждены склад гуманитарной помощи в Нововладимировке, многоквартирный дом и газопровод в Новой Каховке, частные дома и неэксплуатируемое здание детского сада, а также несколько автомобилей.
Атакам беспилотников подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Виноградово, Гладковка, Горностаевка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Каховка, Корсунка, Крынки, Малоалександровка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новая Маячка, Новые Лагеря, Подлесное, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Саги, Солонцы, Таврийск, Таврийское, Тарасовка.
