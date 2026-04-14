Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз

В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T16:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд (МВФ).По данным МВФ цена барреля в 2025 году составляла 67,74 доллара, в 2026 году стоимость барреля вырастит до 82,22 доллара. Однако в 2027 году прогнозируется снижение средней цены на 7,6% до уровня 75,97 доллара за баррель.В международной организации предупредили об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива.При неблагоприятном сценарии, который предполагает более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в 2026 году, а инфляция может вырасти до 5,4%. Если перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, инфляция превысит 6%, отмечается в докладе.Ранее сообщалось, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц – два, цены на продовольствие осенью текущего года вырастут минимум на 30%. Именно на столько рискует повыситься стоимость энергоресурсов, что отразится на производственных цепочках, в том числе в сельском хозяйстве.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

