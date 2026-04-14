Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара РИА Новости Крым, 14.04.2026
ближний восток
ормузский пролив
новости
международный валютный фонд (мвф)
в мире
нефть
Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз

16:59 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд (МВФ).
По данным МВФ цена барреля в 2025 году составляла 67,74 доллара, в 2026 году стоимость барреля вырастит до 82,22 доллара. Однако в 2027 году прогнозируется снижение средней цены на 7,6% до уровня 75,97 доллара за баррель.
В международной организации предупредили об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива.
"Более длительное закрытие Ормузского пролива и дальнейшее повреждение объектов добычи и переработки нефти привели бы к более глубоким и продолжительным сбоям в мировой экономике", - говорится в документе.
При неблагоприятном сценарии, который предполагает более резкий рост цен на энергоносители, повышение инфляционных ожиданий и ухудшение финансовых условий, мировой рост может снизиться до 2,5% в 2026 году, а инфляция может вырасти до 5,4%. Если перебои с поставками энергии сохранятся и в 2027 году, инфляция превысит 6%, отмечается в докладе.
Ранее сообщалось, что если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц – два, цены на продовольствие осенью текущего года вырастут минимум на 30%. Именно на столько рискует повыситься стоимость энергоресурсов, что отразится на производственных цепочках, в том числе в сельском хозяйстве.
