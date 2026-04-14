Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
2026-04-14T11:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный помповым ружьем студент устроил стрельбу в лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурф на юго-востоке Турции, на данный момент известно о 16 раненых. Об этом сообщает издание Milliyet.На данный момент известно о 16 раненых, 12 из них – студенты. Ранения также получили два преподавателя. На место происшествия были направлены многочисленные полицейские, сотрудники жандармерии и подразделения специального назначения. Учеников и работников лицея удалось эвакуировать.Как сообщил губернатор провинции Шанлыурф Хасан Шилдак, нападавший – 19-летний студент лицея. Он покончил с собой при попытке силовиков его обезвредить.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный помповым ружьем студент устроил стрельбу в лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурф на юго-востоке Турции, на данный момент известно о 16 раненых. Об этом сообщает издание Milliyet.
"В районе Сиверек города Шанлыурф ученик профессионально-технического анатолийского лицея имени Ахмета Коюнджю, устроил в школе кровавую бойню, используя помповое ружье", - говорится в публикации.
На данный момент известно о 16 раненых, 12 из них – студенты. Ранения также получили два преподавателя. На место происшествия были направлены многочисленные полицейские, сотрудники жандармерии и подразделения специального назначения. Учеников и работников лицея удалось эвакуировать.
Как сообщил губернатор провинции Шанлыурф Хасан Шилдак, нападавший – 19-летний студент лицея. Он покончил с собой при попытке силовиков его обезвредить.
