https://crimea.ria.ru/20260414/student-s-ruzhem-ustroil-boynyu-v-turetskom-litsee-1155191149.html
Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
Вооруженный помповым ружьем студент устроил стрельбу в лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурф на юго-востоке Турции, на данный момент известно о 16 раненых... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T11:58
2026-04-14T11:58
2026-04-14T11:58
турция
происшествия
стрельба
стрельба в школе
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный помповым ружьем студент устроил стрельбу в лицее в городе Сиверек провинции Шанлыурф на юго-востоке Турции, на данный момент известно о 16 раненых. Об этом сообщает издание Milliyet.На данный момент известно о 16 раненых, 12 из них – студенты. Ранения также получили два преподавателя. На место происшествия были направлены многочисленные полицейские, сотрудники жандармерии и подразделения специального назначения. Учеников и работников лицея удалось эвакуировать.Как сообщил губернатор провинции Шанлыурф Хасан Шилдак, нападавший – 19-летний студент лицея. Он покончил с собой при попытке силовиков его обезвредить.
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, происшествия, стрельба, стрельба в школе, новости
Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
В Турции подросток устроил стрельбу из ружья в лицее – ранены 16 человек