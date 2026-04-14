https://crimea.ria.ru/20260414/ssha-gotovy-svernut-operatsiya-protiv-irana---uslovie-1155182741.html

США готовы свернуть операцию против Ирана - условие

США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

2026-04-14T06:45

иран

обострение между ираном и сша

сша

джей ди вэнс

политика

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155147924_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_bfd6e668d2e6cf919b3f29167fb88524.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться, сказал Вэнс.По его словам, основной проблемой в урегулировании конфликта выступает вопрос обогащенного урана. США настаивают на полном изъятии этих материалов у Ирана.В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. Делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. При этом США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал блокаду Ормузского проливаПутин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговорыШтаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

