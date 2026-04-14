https://crimea.ria.ru/20260414/ssha-gotovy-svernut-operatsiya-protiv-irana---uslovie-1155182741.html
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие - РИА Новости Крым, 14.04.2026
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T06:45
2026-04-14T06:45
2026-04-14T07:41
иран
обострение между ираном и сша
сша
джей ди вэнс
политика
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155147924_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_bfd6e668d2e6cf919b3f29167fb88524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться, сказал Вэнс.По его словам, основной проблемой в урегулировании конфликта выступает вопрос обогащенного урана. США настаивают на полном изъятии этих материалов у Ирана.В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. Делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. При этом США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.
иран
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155147924_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_d9e595fa2c5eef78005a58b4c697ebe8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение между ираном и сша, сша, джей ди вэнс, политика, в мире, новости
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
США могут свернуть операцию против Ирана - Вэнс
06:45 14.04.2026 (обновлено: 07:41 14.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", — цитирует Вэнса РИА Новости.
Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться, сказал Вэнс.
По его словам, основной проблемой в урегулировании конфликта выступает вопрос обогащенного урана. США настаивают на полном изъятии этих материалов у Ирана.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. Делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. При этом США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: