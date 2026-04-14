США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
США готовы свернуть операцию против Ирана - условие
США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T06:45
2026-04-14T07:41
06:45 14.04.2026 (обновлено: 07:41 14.04.2026)
 
© Пресс-служба президента Армении / Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© Пресс-служба президента Армении
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", — цитирует Вэнса РИА Новости.
Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться, сказал Вэнс.
По его словам, основной проблемой в урегулировании конфликта выступает вопрос обогащенного урана. США настаивают на полном изъятии этих материалов у Ирана.
В субботу в Пакистане прошли ирано-американские переговоры. Делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. При этом США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.
