Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, которая может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного... РИА Новости Крым, 14.04.2026
В России испытали новую технологию группового применения дронов на основе ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, которая может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Аппараты, созданные на базе беспилотников Supercam, теперь могут обмениваться информацией о целях в автоматическом режиме. Для этого на дронах были доработаны системы передачи данных. Новый комплекс уже прошел предварительные испытания на полигоне. Аппараты успешно поразили ряд мишеней", - говорится в сообщении.
В ходе испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень беспилотник передал данные остальным БПЛА комплекса. После того, как оператор подтвердил цель, ее поразили все дроны группы.
Как отметили в Ростехе, в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама "опознает" цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль.
Испытания системы будут продолжены.
Читайте также на РИА Новости Крым: