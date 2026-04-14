Рейтинг@Mail.ru
Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/sosredotochennyy-udar-v-rossii-ispytali-novuyu-tekhnologiyu-primeneniya-bpla-1155184935.html
Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
2026-04-14T08:46
ростех
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
опк
военно-промышленный комплекс (впк)
беспилотные войска
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137824810_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3099ce770e77aea036d171f69b755662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, которая может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.В ходе испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень беспилотник передал данные остальным БПЛА комплекса. После того, как оператор подтвердил цель, ее поразили все дроны группы.Как отметили в Ростехе, в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама "опознает" цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль.Испытания системы будут продолжены.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137824810_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_602eb3712611bad079bce60cf8537355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В России испытали новую технологию группового применения дронов на основе ИИ

08:46 14.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых беспилотников военнослужащими
Испытания боевых беспилотников военнослужащими - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, которая может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Аппараты, созданные на базе беспилотников Supercam, теперь могут обмениваться информацией о целях в автоматическом режиме. Для этого на дронах были доработаны системы передачи данных. Новый комплекс уже прошел предварительные испытания на полигоне. Аппараты успешно поразили ряд мишеней", - говорится в сообщении.
В ходе испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень беспилотник передал данные остальным БПЛА комплекса. После того, как оператор подтвердил цель, ее поразили все дроны группы.
Как отметили в Ростехе, в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама "опознает" цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль.
Испытания системы будут продолжены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
