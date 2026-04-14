https://crimea.ria.ru/20260414/sosredotochennyy-udar-v-rossii-ispytali-novuyu-tekhnologiyu-primeneniya-bpla-1155184935.html

Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА

2026-04-14T08:46

ростех

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

опк

военно-промышленный комплекс (впк)

беспилотные войска

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/04/1137824810_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3099ce770e77aea036d171f69b755662.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов, которая может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.В ходе испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень беспилотник передал данные остальным БПЛА комплекса. После того, как оператор подтвердил цель, ее поразили все дроны группы.Как отметили в Ростехе, в рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама "опознает" цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль.Испытания системы будут продолжены.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

