Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима
На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые значения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом снег в горах будет постепенно таять, поскольку днем температурные значения в Крыму, в том числе и в горах, уже всегда положительные. Накануне сообщалось о морозах в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри.Ранее в республиканском гидрометцентре прогнозировали, что рабочая неделя в Крыму начнется с постепенного потепления. Однако в горах еще возможны дожди с мокрым снегом.
В Крыму на плато Ай-Петри сохраняется зимняя погода и 13-сантиметовые сугробы