Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима
На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T17:55
В Крыму на плато Ай-Петри сохраняется зимняя погода и 13-сантиметовые сугробы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые значения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Сейчас на Ай-Петри высота снежного покрова 13 см. Это прилично, потому что все выходные там временами шел снег. Более того, минимальная температура воздуха там сегодня была -4", - рассказала Любецкая.
При этом снег в горах будет постепенно таять, поскольку днем температурные значения в Крыму, в том числе и в горах, уже всегда положительные.
"В ближайшие несколько дней погода на полуострове установится хорошая, без осадков", - резюмировала она.
Накануне сообщалось о морозах в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри.
Ранее в республиканском гидрометцентре прогнозировали, что рабочая неделя в Крыму начнется с постепенного потепления. Однако в горах еще возможны дожди с мокрым снегом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
На Кубань идут морозы
В Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков
 
18:31Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей
18:16Лавров и Ван И обсудили войну США с Ираном и украинский кризис
17:55Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима
17:39Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе
17:29Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова
17:18В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно
17:07Экстренное предупреждение из-за грозового шторма объявили на Кубани
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
16:49Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
16:37МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
16:22На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
16:07В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района
15:52В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
15:37Рейд в Севастополе открыт
15:28Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
15:16Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
Лента новостейМолния