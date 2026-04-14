Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима

На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые...

2026-04-14T17:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На плато Ай-Петри высота снежного покрова сейчас достигает 13 сантиметров, но постепенно снег с гор будет сходить, поскольку днем в Крыму преобладают плюсовые значения. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом снег в горах будет постепенно таять, поскольку днем температурные значения в Крыму, в том числе и в горах, уже всегда положительные. Накануне сообщалось о морозах в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри.Ранее в республиканском гидрометцентре прогнозировали, что рабочая неделя в Крыму начнется с постепенного потепления. Однако в горах еще возможны дожди с мокрым снегом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рекНа Кубань идут морозыВ Крыму рассказали о состоянии посевов на фоне грядущих заморозков

