Словения проведет референдум по выходу из НАТО - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Словения проведет референдум по выходу из НАТО
Словения проведет референдум по выходу из НАТО
Словения проведет референдум по выходу из НАТО

10:03 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новый глава Государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из НАТО. Об этом он заявил Радио и телевидению Словении.
"Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум", – приводит слова Стевановича РИА Новости.
Спикер парламента подчеркнул, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику, взаимодействовать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.
Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph глава Белого дома заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.
Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что несмотря на нынешние разногласия США и европейских союзников, распад НАТО вряд ли произойдет в обозримой перспективе.
