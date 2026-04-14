Словения проведет референдум по выходу из НАТО
Новый глава Государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из НАТО. Об этом он РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T10:03
Спикер парламента Словении анонсировал референдум о выходе страны из НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новый глава Государственного собрания (парламента) Словении Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из НАТО. Об этом он заявил Радио и телевидению Словении.
"Мы будем категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, потому что Словении от этого никогда не бывает пользы. В то же время я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум", – приводит слова Стевановича РИА Новости.
Спикер парламента подчеркнул, что Словения должна проводить самостоятельную, суверенную политику, взаимодействовать со всеми странами, прежде всего с великими державами, но это сотрудничество ни в коем случае не должно означать подчинение.
Западная пресса в последнее время пишет о возможном выходе США из Североатлантического альянса. По мнению некоторых аналитиков, в случае выхода Штатов НАТО может распасться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО, и назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". В интервью The Telegraph глава Белого дома заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил
, что Европа сама заложила бомбу под альянс, сокращая свои расходы на оборону на протяжении десятилетий. По его словам, даже без формального выхода США из альянса Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести войска и сократить обмен военной разведывательной информацией, что стало бы серьезным ударом по военной готовности НАТО в Европе.
Профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал мнение, что несмотря на нынешние разногласия США
и европейских союзников, распад НАТО вряд ли произойдет в обозримой перспективе.
Читайте также на РИА Новости Крым: