Силы ПВО ликвидировали 11 дронов над Крымом и регионами России

11 украинских беспилотников ликвидированы над регионами России, в том числе Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. 11 украинских беспилотников ликвидированы над регионами России, в том числе Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в российском военном ведомстве.97 украинских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России в ночь на вторник, сообщали ранее в Минобороны РФ.

новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, курская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу