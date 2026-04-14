Рост цен на нефть в мире и препарат от рака крови в России: главное за день - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Рост цен на нефть в мире и препарат от рака крови в России: главное за день
Цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году. Значительное замедление инфляции в России прогнозирует Международный валютный фонд. Глава киевского режима РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году. Значительное замедление инфляции в России прогнозирует Международный валютный фонд. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о частичном ремонте нефтепровода "Дружба". Кредит Киеву на 90 миллиардов евро пока не согласовали. Новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро согласовали Киев и Берлин. Первый отечественный препарат для лечения рака крови российские ученые могут зарегистрировать уже в 2026 году. 25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Рост цены на нефть в мире и замедление инфляции в России

В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд (МВФ).
По данным МВФ цена барреля в 2025 году составляла 67,74 доллара, в 2026 году стоимость барреля вырастит до 82,22 доллара. Однако в 2027 году прогнозируется снижение средней цены на 7,6% до уровня 75,97 доллара за баррель.
В международной организации предупредили об угрозе еще большего ущерба нефтедобыче и переработке, а также длительных перебоев в мировой экономике в связи с блокадой Ормузского пролива.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.
"Фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3", – цитирует выдержку из документа МВФ РИА Новости.
Ремонт нефтепровода "Дружба"

До конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", – сказал Зеленский.
Деньги Киеву на продолжение войны

Евросоюз еще не закончил оформление документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 миллиардов евро. Ранее выделение денег блокировала Венгрия. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари.
"На данном этапе нам предстоит принять еще три документа. Мы уже приняли стратегию финансирования Украины. Кроме того, нужно будет завершить работу над меморандумом о взаимопонимании, который будет лежать в основе макрофинансовой помощи, мы должны обновить соглашение по фонду Украины, который станет важным каналом, с помощью которого мы собираемся оказывать бюджетную поддержку Украине, и учитывая, что этот пакет основан на кредите, необходимо подготовить проект кредитного соглашения", – цитирует Уйвари РИА Новости.
В то же время Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
"Провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 миллиарда евро – для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов", – написал Федоров в своем Telegram-канале.
Первый препарат от рака крови зарегистрируют в России

Российские ученые в 2026 году могут зарегистрировать первый отечественный CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" для лечения рака крови. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России, член-корреспондента РАН Елены Паровичниковой.
"Относительно "Утжефра", я надеюсь, что в этом году решение (по регистрации – ред.) будет принято, надеюсь положительное", – сказано в сообщении.
25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили в Симферополе

На железнодорожном вокзале Симферополя встретили 25-миллионного пассажира поездов "Таврия". Билеты на поезд в Симферополь из Минеральных Вод Надежда Кайтова купила для того, чтобы добраться с мужем в санаторий. Ранее жительница Владикавказа уже бывала в Крыму, но предыдущая поездка была кратковременной.
"Мы приехали на 20 дней. Такого длительного путешествия у нас еще не было. За это время я хочу насладиться красотой Крыма, столько планов увидеть достопримечательности, о которых я мечтала всю жизнь", – рассказала счастливая пассажирка.
