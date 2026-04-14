Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ - захвачены важные документы - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ - захвачены важные документы
Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу и без единого выстрела захватили важные документы. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу и без единого выстрела захватили важные документы. Об этом сообщает Минобороны.Группой военных руководил гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков. Бойцы обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. Неподалеку от него стоял легковой автомобиль, в который боевики грузили коробки с документами. Бирюков решил атаковать их и вернуться на свои позиции на этой же машине.Изучение бумаг и показания пленных позволило определить места дислокации противника. Затем военные нанесли ракетные удары по украинским позициям, уничтожив там всю живую силу и технику.Эта операция, подчеркнули в Минобороны, помогла освободить один из населенных пунктов в зоне спецоперации.
Российские бойцы провели операцию в тылу ВСУ и захватили важные документы - Минобороны

© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Российские военные провели тайную операцию в украинском тылу и без единого выстрела захватили важные документы. Об этом сообщает Минобороны.
Группой военных руководил гвардии лейтенант Дмитрий Бирюков. Бойцы обнаружили пункт временной дислокации ВСУ. Неподалеку от него стоял легковой автомобиль, в который боевики грузили коробки с документами. Бирюков решил атаковать их и вернуться на свои позиции на этой же машине.

"Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага. Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск", — цитирует министерство РИА Новости.

Изучение бумаг и показания пленных позволило определить места дислокации противника. Затем военные нанесли ракетные удары по украинским позициям, уничтожив там всю живую силу и технику.
Эта операция, подчеркнули в Минобороны, помогла освободить один из населенных пунктов в зоне спецоперации.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
