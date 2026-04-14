Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
В Севастополе во второй раз остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Как сообщалось, во вторник утром движение катеров и паромов уже закрывали. Ограничения продлились 2,5 часа, после чего бухту открыли для морского транспорта. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров

В Севастополе повторно перекрыли рейд и остановили катера и паромы

14:50 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе во второй раз остановили движение катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Как сообщалось, во вторник утром движение катеров и паромов уже закрывали. Ограничения продлились 2,5 часа, после чего бухту открыли для морского транспорта.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
