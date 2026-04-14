Рабочая неделя в Крыму будет короткой
Рабочая неделя в Крыму и Севастополе будет короткой и продлится всего четыре дня в связи с празднованием Святой Пасхи. Дополнительный выходной день был... РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму и Севастополе будет короткой и продлится всего четыре дня в связи с празднованием Святой Пасхи. Дополнительный выходной день был установлен указами главы Крыма Сергея Аксенова и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают другие религиозные праздники. В 2026 году это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.
Рабочая неделя в Крыму будет короткой

В Крыму и Севастополе рабочая неделя будет короткой

06:02 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму и Севастополе будет короткой и продлится всего четыре дня в связи с празднованием Святой Пасхи. Дополнительный выходной день был установлен указами главы Крыма Сергея Аксенова и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
В соответствии с документами, нерабочим праздничным днем объявлен понедельник, 13 апреля. Поэтому у крымчан, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, рабочая неделя начнется со вторника, 14 апреля, и будет короткой – всего четыре дня.
Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают другие религиозные праздники. В 2026 году это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.
