https://crimea.ria.ru/20260414/putin-naznachil-lvovu-belovu-predsedatelem-fonda-zaschity-detey-1155206233.html
Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей
Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T18:31
новости
мария львова-белова
россия
владимир путин (политик)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155206356_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_e72228d0b6334503d3eed65a6a39f385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 апреля.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155206356_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_59ec6831685c23edf45ba7e25145eeee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, мария львова-белова, россия, владимир путин (политик)
18:31 14.04.2026 (обновлено: 18:35 14.04.2026)