https://crimea.ria.ru/20260414/pochti-sotnyu-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-1155183805.html
Почти сотню вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами
97 украинских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2026-04-14T07:25
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 97 украинских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 13 апреля до 7.00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_f70aeeb264378b73c210cd72d45be1c8.jpg
новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, азовское море
07:25 14.04.2026 (обновлено: 07:27 14.04.2026)