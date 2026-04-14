https://crimea.ria.ru/20260414/pochti-sotnyu-vrazheskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-1155183805.html

Почти сотню вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами

97 украинских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2026

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

срочные новости крыма

азовское море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912656_0:110:3173:1895_1920x0_80_0_0_21592198dbd7facc229d66f717d62a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 97 украинских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 13 апреля до 7.00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.Как сообщалось, в Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

