От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов - РИА Новости Крым, 14.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260414/ot-zerna-do-moloka-kak-ii-v-krymu-zaschischaet-rynok-ot-opasnykh-produktov-1155064891.html
От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов
От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов - РИА Новости Крым, 14.04.2026
От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов
В Крыму искусственный интеллект помогает специалистам отслеживать качество продуктов от сырья до готовой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T19:31
2026-04-14T19:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму искусственный интеллект помогает специалистам отслеживать качество продуктов от сырья до готовой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.Он отметил, что для предупреждения нарушений, которые в дальнейшем могут повлечь определенные риски и ввод в оборот небезопасной продукции, служба Россельхознадзора задействует более 15 информационных систем, которые полностью обеспечивают работу в цифровом поле. Компьютеры проверяют все: от зерна до уже выпущенной продукции.При этом за минувший год в Крыму сократилось число карантинных фитосанитарных зон с 1100 до 400. Арзиев отметил, что в Крыму действует карантин на такие растения как амброзия полыннолистная и горчаг ползучий. Также в регионе следят за нераспространением коричнево-мраморных клопов и американской белой бабочки, которые пагубно влияют на продуктивность растений и снижают урожайность.В прошлом году ведомство провело больше 130 надзорных мероприятий, львиная доля которых – в ветеринарном направлении. Проверялась переработка пищевой продукции, ее реализация и производство.Кроме того, руководитель службы отметил, что в этом году у специалисты продолжат инвентаризацию виноградных насаждений. Если в том году мы проверили почти 6 000 гектаров виноградных насаждений, то в этом году будет более 20 000 га.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через порт Туапсе пытались ввезти тонны турецких помидоров с томатной мольюКакие продукты в Крыму могут подорожать из-за войны на Ближнем ВостокеВ магазине Севастополя нашли почти 50 кг опасной рыбы
От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов

В Крыму качество продуктов проверяют при помощи искусственного интеллекта

19:31 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму искусственный интеллект помогает специалистам отслеживать качество продуктов от сырья до готовой продукции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.
Он отметил, что для предупреждения нарушений, которые в дальнейшем могут повлечь определенные риски и ввод в оборот небезопасной продукции, служба Россельхознадзора задействует более 15 информационных систем, которые полностью обеспечивают работу в цифровом поле. Компьютеры проверяют все: от зерна до уже выпущенной продукции.
"Также нам помогает система аналитического центра, это наш искусственный интеллект, который внедрен службой Россельхознадзора ранее. Сейчас они достаточно хорошо себя показывают, у нас 34 аналитических модуля работает. Они выявляют нарушения, а дальше уже инспектор в ручном режиме просматривает их и подтверждает либо опровергает", – рассказал эксперт.
При этом за минувший год в Крыму сократилось число карантинных фитосанитарных зон с 1100 до 400. Арзиев отметил, что в Крыму действует карантин на такие растения как амброзия полыннолистная и горчаг ползучий. Также в регионе следят за нераспространением коричнево-мраморных клопов и американской белой бабочки, которые пагубно влияют на продуктивность растений и снижают урожайность.
В прошлом году ведомство провело больше 130 надзорных мероприятий, львиная доля которых – в ветеринарном направлении. Проверялась переработка пищевой продукции, ее реализация и производство.
Кроме того, руководитель службы отметил, что в этом году у специалисты продолжат инвентаризацию виноградных насаждений. Если в том году мы проверили почти 6 000 гектаров виноградных насаждений, то в этом году будет более 20 000 га.
