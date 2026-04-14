Рейтинг@Mail.ru
Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/odnoy-iz-ulits-sudaka-prisvoeno-imya-eks-glavy-krymskogo-mchs-sergeya-shakhova-1155204049.html
Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова
Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова
Одна из улиц Судака теперь носит имя умершего главы крымского МЧС, генерал-лейтенанта Сергея Шахова. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
мчс крыма
новости
судак
утраты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111229/67/1112296799_0:0:4703:2646_1920x0_80_0_0_5f4eea6957b200eb1fc64cf50219c53a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Одна из улиц Судака теперь носит имя умершего главы крымского МЧС, генерал-лейтенанта Сергея Шахова. Об этом сообщили в МЧС Крыма.В 2021 году Сергей Шахов ушёл из жизни вследствие осложнений от COVID. Ему было 65 лет. Шахов Сергей Николаевич возглавлял МЧС Республики Крым с 2014 по 2021 год. До июня 2018-го одновременно занимал должность начальника ГУ МЧС России по Республике Крым. Более 40 лет жил и работал в Крыму.В 2014 году был признан лучшим руководителем в структуре МЧС России. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта внутренней службы, а в 2017-м – стал первым в республике "Заслуженным спасателем Республики Крым".
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111229/67/1112296799_301:0:4488:3140_1920x0_80_0_0_f7351e067a4d92a9c26169135d4b0b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова

17:29 14.04.2026
 
© Фото: пресс-служба крымского Главка МЧС / Начальник Главного управления МЧС России по Республики Крым Сергей Шахов
Начальник Главного управления МЧС России по Республики Крым Сергей Шахов
© Фото: пресс-служба крымского Главка МЧС
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Одна из улиц Судака теперь носит имя умершего главы крымского МЧС, генерал-лейтенанта Сергея Шахова. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

"Решением Судакского городского совета одной из улиц Судака присвоено имя генерал-лейтенанта Сергея Николаевича Шахова", - говорится в сообщении.

В 2021 году Сергей Шахов ушёл из жизни вследствие осложнений от COVID. Ему было 65 лет. Шахов Сергей Николаевич возглавлял МЧС Республики Крым с 2014 по 2021 год. До июня 2018-го одновременно занимал должность начальника ГУ МЧС России по Республике Крым. Более 40 лет жил и работал в Крыму.
В 2014 году был признан лучшим руководителем в структуре МЧС России. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта внутренней службы, а в 2017-м – стал первым в республике "Заслуженным спасателем Республики Крым".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС КрымаНовостиСудакУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
