Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новый выброс мазута обнаружили в районе центрального пляжа Анапы во вторник. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидировать загрязнение планируют в течение суток.
"Выброс нефтепродуктов был зафиксирован сегодня. Протяженность загрязнения примерно 170 метров. Работы планируют завершить в ближайшие сутки", – сказано в сообщении.
К уборке береговой линии привлечены 89 специалистов отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и Морспасслужбы.
"Накануне в акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей", – добавили в оперштабе.
В Целом холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван, сообщал ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
