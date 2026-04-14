Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Новый выброс мазута обнаружили в районе центрального пляжа Анапы во вторник. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидировать загрязнение планируют в... РИА Новости Крым, 14.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новый выброс мазута обнаружили в районе центрального пляжа Анапы во вторник. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидировать загрязнение планируют в течение суток.К уборке береговой линии привлечены 89 специалистов отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и Морспасслужбы.В Целом холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван, сообщал ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.

