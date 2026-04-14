Рейтинг@Mail.ru
Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/novyy-vybros-mazuta-zafiksirovan-na-chernomorskom-poberezhe-1155209146.html
Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье
Новый выброс мазута обнаружили в районе центрального пляжа Анапы во вторник. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидировать загрязнение планируют в... РИА Новости Крым, 14.04.2026
новости
краснодарский край
пляжи
анапа
черное море
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155209529_0:0:1305:734_1920x0_80_0_0_e17282c8452ccc1455f0e4ca3d0c5d55.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155209529_0:0:979:734_1920x0_80_0_0_7ca4a9f6c11c16098d2bbef156648f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Оперштаб Краснодарский край
Работы по уборке выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новый выброс мазута обнаружили в районе центрального пляжа Анапы во вторник. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, ликвидировать загрязнение планируют в течение суток.
"Выброс нефтепродуктов был зафиксирован сегодня. Протяженность загрязнения примерно 170 метров. Работы планируют завершить в ближайшие сутки", – сказано в сообщении.
К уборке береговой линии привлечены 89 специалистов отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и Морспасслужбы.
"Накануне в акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей", – добавили в оперштабе.
В Целом холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван, сообщал ранее ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пляжи Краснодарского края откроют для туристов к лету - губернатор
Безопасность пляжей в Анапе – мнение ученых после ЧП с мазутом
Куда вывезли замазученный грунт из Крыма и Кубани и сколько
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя
21:52В Китае мужчина проглотил ртутный градусник и 20 лет носил его в себе
21:37Украина заминировала границу с Приднестровьем
21:22Новый выброс мазута зафиксирован на Черноморском побережье
21:07В Крыму авария обесточила Судак и Новый Свет
20:54Силы ПВО ликвидировали 11 дронов над Крымом и регионами России
20:28Как жильцы могут повлиять на рейтинг управляющих компаний в России
20:11Духовитые ребята: ополченец из Славянка рассказал о "Спарте" и "Мотороле"
19:51В Казани горит пороховой завод – произошло обрушение
19:31От зерна до молока: как ИИ в Крыму защищает рынок от опасных продуктов
19:10Финскую фирму лишат субсидий за отправку детей в "Артек"
18:56В Севастополе снизят налоги для бизнеса
18:31Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей
18:16Лавров и Ван И обсудили войну США с Ираном и украинский кризис
17:55Снег в горах Крыма: как надолго задержится зима
17:39Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе
17:29Одной из улиц Судака присвоено имя экс-главы крымского МЧС Сергея Шахова
17:18В Турции зафиксирована серия землетрясений – что известно
17:07Экстренное предупреждение из-за грозового шторма объявили на Кубани
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
Лента новостейМолния