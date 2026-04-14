Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника

2026-04-14T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Армия России продолжает проведение специальной военной операции. ВС РФ продвигаются в глубину обороны противника и улучшают тактическое положение. Суточные потери Киева составили 1180 боевиков. Об этом сообщается в сводке на 14 апреля Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, поразили живую силу и технику врага в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.Военные группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, уничтожили четыре склада боеприпасов. Киев потерял свыше 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. Потери в украинских войсках – до 195 человек, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Военные группировки "Центр" также улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника – поразили формирования двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева – свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Военные группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожили до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения БПЛА, хранилищам с горючими материалами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Силы ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 391 беспилотник самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в Сумской областиПопытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемириеЧто произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия

