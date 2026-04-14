Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
До конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 14.04.2026
Нефтепровод "Дружба" частично отремонтируют до конца апреля – Зеленский

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. До конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который транслировал YouTube-канал его офиса.
"Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс", – сказал Зеленский, его цитирует РИА Новости.
11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Киев объясняет это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением.
18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
