Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский

До конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T15:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. До конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который транслировал YouTube-канал его офиса.11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Киев объясняет это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением.18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евроЕвросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнениеУкраинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО

