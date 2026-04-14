Названы условия назначения пенсии в 2026 году
В Соцфонде России назвали условия назначения пенсии в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Одним из основных условий назначения пенсии по старости в 2026 году является наличие страхового стажа не менее 15 лет, а также индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.
"Чтобы выйти на страховую пенсию в 2026 году, нужны достижение пенсионного возраста; страховой стаж не менее 15 лет; индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30", - говорится в сообщении.
На пенсию в 2026 году имеют право мужчины 64 лет и женщины 59 лет.
Отмечается, что за месяц до достижения пенсионного возраста Соцфонд направляет уведомление о наличии права на получение пенсии в личный кабинет на госуслугах.
В страховой стаж включаются и нестраховые периоды, если они были до даты назначения пенсии, добавили в СФР.
"Если гражданин не согласен с рассчитанным размером пенсии, необходимо подать заявление и предоставить дополнительные документы, в том числе подтверждающие стаж и (или) заработок, в клиентскую службу Соцфонда", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что майские пенсии через банк россиянам начислят досрочно
в апреле в связи с наступающими праздниками. До 30 апреля майские пенсии начислят тем россиянам, кто обычно получает выплаты через банк с первого по четвертое число месяца.
