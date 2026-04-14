На западе Крыма шесть сел остались без света

Шесть населенных пунктов в Сакском районе Крыма и Евпатории остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов в Сакском районе Крыма и Евпатории остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщали на предприятии "Крымэнерго"."Шесть населенных пунктов обесточены в городском округе Евпатория и Сакском районе", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Накануне стало известно, что в двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи. За первые три месяца года специалисты "Севастопольэнерго" уже привели в порядок почти 50 линий электропередачи: заменили десятки старых опор и около 10 км проводов.Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове также модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов. Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мелитополь обесточен в результате удара ВСУКрым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиВ Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделано

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

