Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/na-zapade-kryma-shest-sel-ostalis-bez-sveta-1155187241.html
На западе Крыма шесть сел остались без света
На западе Крыма шесть сел остались без света
2026-04-14T10:10
2026-04-14T10:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6a2f7a38ad0993a3403644eb41a3f1ad.jpg
крым
евпатория
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151981553_11:0:1146:851_1920x0_80_0_0_915d738b8d38e9bb3106af6951251d43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Сакском районе и Евпатории из-за аварии на линии шесть сел без света

10:10 14.04.2026 (обновлено: 10:11 14.04.2026)
 
© КрымэнергоЭнергетики
Энергетики
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов в Сакском районе Крыма и Евпатории остались без энергоснабжения из-за аварийного отключения на линии. Об этом сообщали на предприятии "Крымэнерго".
"Шесть населенных пунктов обесточены в городском округе Евпатория и Сакском районе", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что под Евпаторией из-за аварийного отключения обесточен населенный пункт Заозерное. В Сакском районе частично обесточены населенные пункты Уютное, Валентиново, Яркое, Крымское, Степное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Накануне стало известно, что в двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи. За первые три месяца года специалисты "Севастопольэнерго" уже привели в порядок почти 50 линий электропередачи: заменили десятки старых опор и около 10 км проводов.
Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове также модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов. Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
