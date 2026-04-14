На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ

16:22 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.
"Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний", – отметили в министерстве.
Отмечается, что сервис бесплатный. Он предлагает:
  • Задания для подготовки к ЕГЭ;
  • Темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание;
  • Видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.
"Навигатор подготовки к ЕГЭ" разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений, что гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.
Результаты прохождения тренировочного экзамена будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на Госуслугах.
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
16:49Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
16:37МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
16:22На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
16:07В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района
15:52В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
15:37Рейд в Севастополе открыт
15:28Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
15:16Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
14:10В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
13:52В Крыму пожилой отец зарезал своего сына
13:45Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
13:30Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
13:14В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
13:03В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
12:56В Севастополе катера снова ходят через бухту
Лента новостейМолния