https://crimea.ria.ru/20260414/na-gosuslugakh-zapustili-trenazher-dlya-podgotovki-k-ege-1155196530.html
На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
В сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T16:22
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144426573_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_94aaca3ff7eb78b63765b0fd885c6f73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144426573_118:0:2003:1414_1920x0_80_0_0_30f00ebac58fad38dd501eee2ea588d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На "Госуслугах" появился тренажер для подготовки к ЕГЭ – Минцифры
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В сервисе "Госуслуги" появился тренажер подготовки к ЕГЭ. Пока в нем доступны математика базового уровня и информатика, сообщили в Минцифры РФ.
"Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний", – отметили в министерстве.
Отмечается, что сервис бесплатный. Он предлагает:
—Задания для подготовки к ЕГЭ;
—Темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание;
—Видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.
"Навигатор подготовки к ЕГЭ" разрабатывают эксперты из Федерального института педагогических измерений, что гарантирует подготовку по актуальным и правильным материалам.
Результаты прохождения тренировочного экзамена будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на Госуслугах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.