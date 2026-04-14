МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
2026-04-14T16:37
2026-04-14T16:43
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года

16:37 14.04.2026 (обновлено: 16:43 14.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.

"Фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3", – цитирует выдержку из документа МВФ РИА Новости.

В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня, добавили в материале.
Также МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится, и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%", – говорится в документе.
В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские дизайнеры оказались среди лидеров с самыми высокими зарплатами
Что повлияло на февральскую инфляцию в Крыму
В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России
 
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
16:49Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
16:37МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
16:22На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
16:07В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района
15:52В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
15:37Рейд в Севастополе открыт
15:28Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
15:16Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
14:10В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
13:52В Крыму пожилой отец зарезал своего сына
13:45Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
13:30Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
13:14В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
13:03В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
12:56В Севастополе катера снова ходят через бухту
Лента новостейМолния