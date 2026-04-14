МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
Значительное замедление инфляции в России прогнозирует МВФ
16:37 14.04.2026 (обновлено: 16:43 14.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.
"Фонд прогнозирует, что инфляция в России в текущем году составит 5,6%, а в 2027-м продолжит замедляться до уровня 4,3", – цитирует выдержку из документа МВФ РИА Новости.
В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня, добавили в материале.
Также МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В России, как ожидается, более высокие цены на сырьевые товары приведут к пересмотру прогноза роста на 2026 год вверх на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем, до 1,1%, ожидается, что эта динамика сохранится, и в 2027 году темпы роста также составят 1,1%", – говорится в документе.
В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил
, что инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.
