МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года

2026-04-14T16:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году, говорится в докладе международной организации.В 2025 году, по оценкам фонда, инфляция в России составила 8,7%.Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По оценкам ЦБ, к середине прошлого года накопилось достаточно данных об устойчивости тенденций, ведущих к замедлению инфляции до этого уровня, добавили в материале.Также МВФ повысил прогноз по росту экономики России до 1,1% на 2026 и 2027 годы, следует из опубликованного доклада международной организации.В январе МВФ спрогнозировал рост экономики России в 2026 году в 0,8%.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.

