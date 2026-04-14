https://crimea.ria.ru/20260414/melitopol-obestochen-v-rezultate-udara-vsu-1155184000.html
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ
Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T07:33
обстрелы всу
мелитополь
запорожская область
новости
новости сво
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_531add6f101abbc12fea1a60b260b331.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев.Энергетики и оперативные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации обстановки, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в ночь на вторник ВСУ совершили очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате повреждена часть оборудования.Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125719643_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9416e5a7e6a5c54a53e2576c13eccd87.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
