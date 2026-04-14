Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ
Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев. РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T07:33
2026-04-14T07:33
обстрелы всу
мелитополь
запорожская область
новости
новости сво
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев.Энергетики и оперативные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации обстановки, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в ночь на вторник ВСУ совершили очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате повреждена часть оборудования.Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской областиВ Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаутаВ Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
мелитополь
запорожская область
обстрелы всу, мелитополь, запорожская область, новости, новости сво, отключение электроэнергии
Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ

Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики – власти

07:33 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев.
"Ночью противник нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры. Оборудование повреждено, в результате обесточена часть городского округа Мелитополь", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Энергетики и оперативные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации обстановки, добавил он.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в ночь на вторник ВСУ совершили очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате повреждена часть оборудования.
Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.
Обстрелы ВСУМелитопольЗапорожская областьНовостиНовости СВООтключение электроэнергии
 
