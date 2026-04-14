Мелитополь обесточен в результате удара ВСУ

Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев. РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T07:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Часть Мелитополя обесточена после удара ВСУ по объекту энергетики, сообщил глава города Сергей Золотарев.Энергетики и оперативные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации обстановки, добавил он.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что в ночь на вторник ВСУ совершили очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. В результате повреждена часть оборудования.Утром во вторник Запорожская АЭС была отключена от внешнего электроснабжения в результате отключение высоковольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Питание станции осуществляется за счет дизель-генераторов, технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии.

