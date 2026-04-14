"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Более 12 миллионов рублей отдали мошенникам жители Севастополя в праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
МВД: более 12 миллионов рублей отдали мошенникам жители Севастополя за праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Более 12 миллионов рублей отдали мошенникам жители Севастополя в праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
"За 4 дня злоумышленники обманули 11 севастопольцев, используя различные схемы: займ от имени знакомого, покупки товаров и услуг в сети Интернет, дополнительный заработок, защита и декларирование сбережений", – сообщили в полиции.
Самую крупную сумму отдала 39-летняя торговый агент, которой позвонил лжесотрудник ФСБ и обвинил в финансировании ВСУ, после чего женщина передала злоумышленникам почти 8 млн рублей для их декларирования. На эту же схему попались еще двое: 47-летняя жительница Ялты и 55-летняя жительница Севастополя "обогатили" мошенников на 2,7 млн рублей, 2 тысячи евро и 95 тысяч рублей соответственно.
Еще четверо севастопольцев неудачно купили товары и услуги онлайн. В частности, 39-летний местный житель пытался купить "любовь", однако после перевода 45 тысяч рублей девушка на связь больше не вышла.
Также за праздничные выходные севастопольцы "одалживали" деньги знакомым, чьи аккаунты были взломаны, передавали деньги аферистам по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", открывали "накопительные сета под проценты" и переводили свои накопления "на безопасные счета". В этой связи полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность.
Также мошенники придумали новую схему обмана
под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО, предупреждали ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Читайте также на РИА Новости Крым: