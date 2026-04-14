"Любовь" за деньги и звонки "ФСБ": как обманывают жителей Севастополя

Более 12 миллионов рублей отдали мошенникам жители Севастополя в праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

2026-04-14T22:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Более 12 миллионов рублей отдали мошенникам жители Севастополя в праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Самую крупную сумму отдала 39-летняя торговый агент, которой позвонил лжесотрудник ФСБ и обвинил в финансировании ВСУ, после чего женщина передала злоумышленникам почти 8 млн рублей для их декларирования. На эту же схему попались еще двое: 47-летняя жительница Ялты и 55-летняя жительница Севастополя "обогатили" мошенников на 2,7 млн рублей, 2 тысячи евро и 95 тысяч рублей соответственно.Еще четверо севастопольцев неудачно купили товары и услуги онлайн. В частности, 39-летний местный житель пытался купить "любовь", однако после перевода 45 тысяч рублей девушка на связь больше не вышла.Также за праздничные выходные севастопольцы "одалживали" деньги знакомым, чьи аккаунты были взломаны, передавали деньги аферистам по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", открывали "накопительные сета под проценты" и переводили свои накопления "на безопасные счета". В этой связи полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность.Также мошенники придумали новую схему обмана под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО, предупреждали ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтамиБольше 30 млн рублей за "решение вопросов" выманили аферисты у крымчанФактор стресса: как мошенники толкают людей на совершение преступлений

