Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня и нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на...

2026-04-14T13:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня и нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров начал двухдневный визит в Китай, в рамках которого прошли переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.Глава МИД РФ отметил, что эта ситуация требует постоянного внимания. Он выразил уверенность в обсуждении практических шагов в русле выдвинутых инициатив безопасности президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпинем."Не сомневаюсь, что у нас в этом году будут еще возможности неоднократно пообщаться и тем самым подготовить дополнительные решения к новым контактам наших руководителей. А эти контакты запланированы уже конкретно, и сегодня мы об этом подробно поговорим", – сказал глава МИД РФ.Лавров также выразил согласие с Ван И, что основы международных отношений сегодня подвергаются тяжелейшим испытаниям.Вместе с тем, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Россия должны продвигать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество во всех областях на более высокий уровень.По его словам, Москва и Пекин полностью координируют позиции и поддерживают друг друга на международной арене.Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в ИранеЗащищать базы будет нечем: война в Иране подрывает стратегию США по сдерживанию КитаяСША назвали Россию и Китай угрозой своей безопасности

