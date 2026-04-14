https://crimea.ria.ru/20260414/lavrov-rasskazal-ob-opasnykh-igrakh-zapada-po-voprosu-tayvanya-1155196331.html
Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
2026-04-14T13:45
новости
сергей лавров
ван и
россия
китай
сотрудничество
тайвань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194620_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d48bf2d31a6a82f946b37fb4057fb9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194620_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_173314fda34443566b69685258d5fc95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лавров: Запад нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня и нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров начал двухдневный визит в Китай, в рамках которого прошли переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Если говорить о восточной части евразийского континента, то здесь тоже не прекращаются весьма опасные игры. И в вопросе Тайваня, и в вопросе Южно-Китайского моря, нагнетается ситуация на Корейском полуострове и на пространстве, которое долгие годы было пространством сотрудничества и добрососедства, так называемые асеаноцентричное пространство, пытаются его развалить с тем, чтобы сдерживать и Китайскую Народную Республику, и Российскую Федерацию, которые тоже граничат с этим важнейшим регионом, с этой важнейшей частью Евразии", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД РФ отметил, что эта ситуация требует постоянного внимания. Он выразил уверенность в обсуждении практических шагов в русле выдвинутых инициатив безопасности президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпинем.
"Не сомневаюсь, что у нас в этом году будут еще возможности неоднократно пообщаться и тем самым подготовить дополнительные решения к новым контактам наших руководителей. А эти контакты запланированы уже конкретно, и сегодня мы об этом подробно поговорим", – сказал глава МИД РФ.
Лавров также выразил согласие с Ван И, что основы международных отношений сегодня подвергаются тяжелейшим испытаниям.
Вместе с тем, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай и Россия должны продвигать взаимовыгодное стратегическое сотрудничество во всех областях на более высокий уровень.
"Гегемония и ее вред проявляются все сильнее, система глобального управления переживает глубокую перестройку, а дело мира и развития человечества по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами", – сказал глава китайского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Москва и Пекин полностью координируют позиции и поддерживают друг друга на международной арене.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай наложили вето
на резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия совместно с Китаем предложили Совету Безопасности рассмотреть альтернативный проект резолюции Совета по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
