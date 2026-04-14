Лавров и Ван И обсудили войну США с Ираном и украинский кризис
На переговорах в Пекине главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили конфликт между США и Ираном, ситуацию в... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T18:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. На переговорах в Пекине главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили конфликт между США и Ираном, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и украинский кризис, сообщает МИД КНР по итогам встречи.Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров начал двухдневный визит в Китай, в рамках которого прошли переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.Ранее на переговорах в Пекине Сергей Лавров заявил, что Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня и нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова. Глава МИД РФ отметил, что эта ситуация требует постоянного внимания. Он выразил уверенность в обсуждении практических шагов в русле выдвинутых инициатив безопасности президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзинпинем.
