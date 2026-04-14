Крымский мост сейчас – ситуация с очередями на утро вторника

09:09 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, очередей с обеих сторон нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
11:00Названы условия назначения пенсии в 2026 году
10:50Украина сорвала пасхальное перемирие: при ударе по Херсонщине есть жертвы
10:35Заморозки в Крыму: где ударил мороз
10:26Рейд в Севастополе перекрыт
10:22Украинцы продолжат платить военный сбор еще три года после конца СВО
10:14Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
10:10На западе Крыма шесть сел остались без света
10:03Словения проведет референдум по выходу из НАТО
09:45В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флота
09:40Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
09:18Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
09:09Крымский мост сейчас – ситуация с очередями на утро вторника
08:57Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
08:50Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
08:46Сосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА
08:37Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
08:23Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
08:14В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
07:59Клещи атакуют крымчан
07:42Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
Лента новостейМолния