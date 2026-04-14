Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
Крымские эфирные масла используют в бальнеологии в рамках программ реабилитации бойцов специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымские эфирные масла используют в бальнеологии в рамках программ реабилитации бойцов специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин."Мы проделали большую работу и доказали, что гидролаты ("душистая" вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного, как правило эфиромасличного сырья – ред.) – это новое направление в бальнеологии", – сказал Мишин.Ученые занимались этим еще во времена ковида, на протяжении двух лет, и теперь результаты их работы используются в санаториях, в том числе в программах реабилитации бойцов СВО.Также эфирные масла, которые производятся в Крыму, все больше используются в ароматерапии по всей России.По словам Мишина, для того, чтобы дать толчок этому направлению, крымскими специалистами была проделана большая совместная работа с экспертами Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента Российской Федерации.
"Это используется сейчас в том числе в военных санаториях, потому что надо помогать нашим воинам", – подчеркнул Мишин.
"Эта тема настолько целебная, полезная. Эфирные масла, и наши в том числе, стоят в комнатах реабилитации на особо опасных объектах, где надо людей выводить из стрессового состояния. Это работает, и мы за то, чтобы это распространялось и дальше. Именно натуральное крымское", – сказал Мишин.
