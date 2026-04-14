Рейтинг@Mail.ru
Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/krymskie-efirnye-masla-ispolzuyut-v-programmakh-reabilitatsii-boytsov-svo-1155038982.html
Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВО
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147490590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b789536fb3d440d916875073dc353702.jpg
https://radiosputnik-crimea.ru/20260207/v-krymu-razrabatyvayut-unikalnyy-protivoozhogovyy-krem-1152983447.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147490590_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fa510fb83de85a5caf0a713d47a0821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
Производство крымской косметики - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымские эфирные масла используют в бальнеологии в рамках программ реабилитации бойцов специальной военной операции. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.
"Мы проделали большую работу и доказали, что гидролаты ("душистая" вода, образующаяся при паровой дистилляции растительного, как правило эфиромасличного сырья – ред.) – это новое направление в бальнеологии", – сказал Мишин.
Ученые занимались этим еще во времена ковида, на протяжении двух лет, и теперь результаты их работы используются в санаториях, в том числе в программах реабилитации бойцов СВО.
"Это используется сейчас в том числе в военных санаториях, потому что надо помогать нашим воинам", – подчеркнул Мишин.
Также эфирные масла, которые производятся в Крыму, все больше используются в ароматерапии по всей России.
По словам Мишина, для того, чтобы дать толчок этому направлению, крымскими специалистами была проделана большая совместная работа с экспертами Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента Российской Федерации.
"Эта тема настолько целебная, полезная. Эфирные масла, и наши в том числе, стоят в комнатах реабилитации на особо опасных объектах, где надо людей выводить из стрессового состояния. Это работает, и мы за то, чтобы это распространялось и дальше. Именно натуральное крымское", – сказал Мишин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
